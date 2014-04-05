Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Акхисар Беледиеспор - Эскишехирспор
Акхисар Беледиеспор - Эскишехирспор: обзор матча 05 апреля 2014
Акхисар Беледиеспор
05.04.2014, суббота, 14:30
Турция. Супер-Лига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Эскишехирспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Акхисар Беледиеспор - Эскишехирспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Эскишехирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Генчлербирлиги
3 : 1
19.05.2016
Эскишехирспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Эскишехирспор
1 : 2
14.05.2016
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 32 тур
Газиантепспор
1 : 1
07.05.2016
Эскишехирспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эскишехирспор
1 : 0
30.04.2016
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Мерсин Идманюрду
1 : 2
24.04.2016
Эскишехирспор
Информация о матче
Стадион:
Акхисар Беледие
Новости команд
Все
Акхисар Беледиеспор
Эскишехирспор
Суперкубок Турции. «Галатасарай» минимально победил «Акхисар Беледиеспор»
2019.08.08 06:37
Бывший форвард «Кубани» Селезнев стал игроком «Малаги»
2019.01.10 17:37
2
Селезнев прибыл в Малагу для подписания контракта с клубом Сегунды
2019.01.06 07:14
2
Экс-форвард «Кубани» Селезнев может перейти в «Малагу»
2018.12.19 14:12
1
«Майки с фамилией Селезнев уже заготовлены». Украинский игрок близок к трансферу в «Галатасарай»
2018.12.19 07:58
2
Суперкубок Турции. «Галатасарай» минимально победил «Акхисар Беледиеспор»
2019.08.08 06:37
Бывший форвард «Кубани» Селезнев стал игроком «Малаги»
2019.01.10 17:37
2
Селезнев прибыл в Малагу для подписания контракта с клубом Сегунды
2019.01.06 07:14
2
Экс-форвард «Кубани» Селезнев может перейти в «Малагу»
2018.12.19 14:12
1
«Майки с фамилией Селезнев уже заготовлены». Украинский игрок близок к трансферу в «Галатасарай»
2018.12.19 07:58
2
Вратарь «Эскишехирспора» забил ударом со штрафного со своей половины поля
2016.09.26 23:13
6
Болельщики «Эскишехирспора» подожгли стадион
2016.05.15 23:05
10
«Генчлербирлиги» уволил пятого тренера за сезон
2015.12.30 07:31
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+