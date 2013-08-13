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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА - Строгино
ЦСКА - Строгино: обзор матча 13 августа 2013
ЦСКА
13.08.2013, вторник, 13:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Строгино
80'
С. Цубер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ЦСКА - Строгино
ГОЛ! 1:0!
С. Цубер
80'
Замена
А. Макаров
️️️️
Ю. Бавин
66'
Замена
И. Помазун
️️️️
С. Чепчугов
66'
Замена
А. Головин
️️️️
М. Мартусевич
46'
Замена
А. Полюткин
️️️️
П. Котов
46'
Начало матча
Статистика матча ЦСКА - Строгино
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
31.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Строгино
0 : 1
25.10.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Квант
1 : 3
17.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Орел
1 : 0
03.10.2026
Строгино
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Копылов
(Москва)
Стадион:
Октябрь
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