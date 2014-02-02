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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Бурсаспор
Галатасарай - Бурсаспор: обзор матча 02 февраля 2014
Галатасарай
02.02.2014, воскресенье, 21:00
Турция. Супер-Лига, 19 тур
6 : 0
Завершен
Бурсаспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Галатасарай - Бурсаспор
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0
0
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0
0
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
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Бурсаспор
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