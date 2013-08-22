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Лига Европы 2026/2027
Эльфсборг - Нордшелланд
Эльфсборг - Нордшелланд: обзор матча 22 августа 2013
Эльфсборг
22.08.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Нордшелланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Эльфсборг - Нордшелланд
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
- : -
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Сириус
2 : 2
18.10.2026
Эльфсборг
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 2 тур
Нордшелланд
2 : 2
22.10.2026
ЦСКА София
Информация о матче
Стадион:
Бурос Арена
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