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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Суонси - Петролул
Суонси - Петролул: обзор матча 22 августа 2013
Суонси
22.08.2013, четверг, 22:05
Лига Европы, 4 раунд
5 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Петролул
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Личные встречи
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Статистика матча Суонси - Петролул
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0
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Петролул
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
- : -
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
Ботошани
1 : 3
23.10.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Петролул
1 : 1
17.10.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 11 тур
Фарул
3 : 1
11.10.2026
Петролул
Информация о матче
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