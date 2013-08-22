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Динамо Тб - Тоттенхэм
Динамо Тб - Тоттенхэм: обзор матча 22 августа 2013
Динамо Тб
22.08.2013, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
0 : 5
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Тоттенхэм
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