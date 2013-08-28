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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал Сосьедад - Лион
Реал Сосьедад - Лион: обзор матча 28 августа 2013
Реал Сосьедад
28.08.2013, среда, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Лион
67'
К. Вела
90+1'
К. Вела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Лион
ГОЛ! 2:0!
К. Вела
90'
+1
84'
Замена
Д. Ферри
️️️️
М. Гоналон
Замена
Г. Элустондо
️️️️
М. Бергара
84'
Замена
Г. Кастро
️️️️
Х. Прието
79'
77'
Желтая карточка
С. Умтити
77'
Замена
Ф. Бахлули
️️️️
Й. Гуркюфф
Замена
Э. Гранеро
️️️️
А. Гризманн
72'
ГОЛ! 1:0!
К. Вела
67'
46'
Замена
Н. Фекир
️️️️
Я. Бензия
Желтая карточка
К. Вела
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Геида Фофана
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Фарес Бахлули
АП
10
Набиль Фекир
АП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
10
Стид Мальбранк
ПП
14
Алассан Плеа
ЦФ
4-3-3
1
Браво
15
Ансотеги
26
Мартинес
3
де ла Белья
22
Эстрада
5
Бергара
17
Зурутуса
10
Прието
10
Вела
9
Сеферович
7
Гризманн
3-2-3-1-1
1
Лопеш
26
Коне
14
Умтити
12
Бедимо
13
Лопеш
25
Гоналон
6
Фофана
8
Гуркюфф
19
Гренье
8
Бензия
91
Ляказетт
10
Прието
5
Кастро
5
Кастро
10
Прието
5
Бергара
6
Элустондо
6
Элустондо
5
Бергара
7
Гризманн
23
Гранеро
23
Гранеро
7
Гризманн
8
Гуркюфф
10
Бахлули
10
Бахлули
8
Гуркюфф
25
Гоналон
4
Ферри
4
Ферри
25
Гоналон
8
Бензия
10
Фекир
10
Фекир
8
Бензия
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Лион
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
16
Матье Горжелен
ВР
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
10
Стид Мальбранк
ПП
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
10
Стид Мальбранк
ПП
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Реми Гард
Статистика матча Реал Сосьедад - Лион
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Реале Арена
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