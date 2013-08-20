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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лион - Реал Сосьедад
Лион - Реал Сосьедад: обзор матча 20 августа 2013
Лион
20.08.2013, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
17'
А. Гризманн
50'
Х. Сеферович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Реал Сосьедад
86'
Желтая карточка
Л. Кадамуро
81'
Замена
Р. Пардо
️️️️
Д. Зурутуса
80'
Желтая карточка
Х. Прието
Вторая желтая
М. Бишевац
75'
71'
Замена
Г. Кастро
️️️️
А. Гризманн
70'
Желтая карточка
Д. Зурутуса
64'
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Х. Сеферович
Замена
Г. Данич
️️️️
Я. Бензия
58'
Замена
Ф. Бахлули
️️️️
С. Мальбранк
57'
50'
ГОЛ! 0:2!
Х. Сеферович
Пас отдал
Д. Зурутуса
Желтая карточка
М. Лопеш
43'
Желтая карточка
М. Бишевац
37'
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
Пас отдал
К. Вела
7'
Желтая карточка
И. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Геида Фофана
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
10
Стид Мальбранк
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Фарес Бахлули
АП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
2-2-4-1-1
1
Лопеш
12
Бедимо
4
Бишевац
25
Гоналон
13
Лопеш
6
Фофана
8
Гуркюфф
19
Гренье
10
Мальбранк
8
Бензия
91
Ляказетт
4-3-3
1
Браво
26
Мартинес
3
де ла Белья
23
Кадамуро
19
Мартинес
10
Прието
17
Зурутуса
5
Бергара
7
Гризманн
10
Вела
9
Сеферович
10
Мальбранк
10
Бахлули
10
Бахлули
10
Мальбранк
8
Бензия
28
Данич
28
Данич
8
Бензия
17
Зурутуса
14
Пардо
14
Пардо
17
Зурутуса
7
Гризманн
5
Кастро
5
Кастро
7
Гризманн
9
Сеферович
23
Гранеро
23
Гранеро
9
Сеферович
Остались в запасе
Лион
Реал Сосьедад
16
Матье Горжелен
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
Главный тренер
Реми Гард
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
Главный тренер
Реми Гард
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Лион - Реал Сосьедад
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Жерлан
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