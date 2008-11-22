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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Валенсия
Севилья - Валенсия: обзор матча 22 ноября 2008
Севилья
22.11.2008, суббота, 23:55
Испания. Примера, 12 тур
0 : 0
Завершен
Валенсия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Валенсия
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Хоакин
Желтая карточка
Р. Бараха
Замена
Х. Мадуро
️️️️
Э. Моретти
Замена
Эду
️️️️
М. Фернандеш
Замена
Д. Капель
️️️️
Адриано
Желтая карточка
М. Фернандеш
Желтая карточка
Л. Фабиано
Желтая карточка
К. Марчена
Замена
Э. Мареска
️️️️
А. Душер
Желтая карточка
Х. Навас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
18
Давид Прието
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Аквивальдо Москера
ПЗ
3
Адриано
ЛП
22
Альдо Душер
ЦП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Валенсия
10
Ренан
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
24
Карлос Марчена
ОП
0
Рубен Бараха
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Давид Вилья
РФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
11
Ренато
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
24
Том Де Мул
ПП
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
45
Уго Виана
ЦП
0
Эду
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
19
Никола Жигич
ЦФ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
3-2-2-2
25
Палоп
16
Навас
18
Прието
5
Скиллачи
3
Наварро
3
Москера
3
Адриано
22
Душер
9
Фабиано
11
Кануте
4-1-2-2-1
10
Ренан
23
Мигел
39
Альбиоль
4
Алексис
24
Моретти
24
Марчена
0
Бараха
99
Фернандеш
17
Хоакин
64
Мата
7
Вилья
3
Адриано
17
Капель
17
Капель
3
Адриано
11
Ренато
11
Ренато
22
Душер
16
Мареска
16
Мареска
22
Душер
24
Моретти
23
Мадуро
23
Мадуро
24
Моретти
99
Фернандеш
0
Эду
0
Эду
99
Фернандеш
17
Хоакин
19
Эрнандес
19
Эрнандес
17
Хоакин
Остались в запасе
Севилья
Валенсия
13
Хави Варас
ВР
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Том Де Мул
ПП
Главный тренер
Маноло Хименес
13
Висенте Гуаита
ВР
45
Уго Виана
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Том Де Мул
ПП
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
45
Уго Виана
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Севилья - Валенсия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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