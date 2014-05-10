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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Бенфика
Порту - Бенфика: обзор матча 10 мая 2014
Порту
10.05.2014, суббота, 21:00
Португалия. Высшая лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Бенфика
4'
Р. Перейра
39'
Д. Мартинес (П)
26'
Э. Перес (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Бенфика
Желтая карточка
Данило
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
Р. Мори
82'
Замена
Б. Силва
️️️️
Ф. Джуричич
Замена
Келвин
️️️️
Р. Куарежма
79'
Желтая карточка
А. Сандро
73'
Замена
Жозуэ
️️️️
С. Дефур
71'
66'
Замена
В. Линделеф
️️️️
Ж. Канселу
Замена
Х. Кинтеро
️️️️
Э. Эррера
62'
60'
Замена
Л. Маркович
️️️️
И. Кавалейру
41'
Желтая карточка
Жардел
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Мартинес
39'
38'
Желтая карточка
А. Алмейда
26'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Перес
Желтая карточка
Д. Рейес
25'
ГОЛ! 1:0!
Р. Перейра
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Фабиано
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Майкон
(К)
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
7
Рикарду Куарежма
ЛВ
24
Микел
ОП
16
Эктор Эррера
ОП
16
Стивен Дефур
ЦП
21
Рикарду Перейра
ПВ
9
Джексон Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Бенфика
13
Паулу Лопеш
ВР
34
Андре Алмейда
ЛЗ
33
Жардел
(К)
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЛП
33
Энцо Перес
ОП
8
Иван Кавалейру
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
11
Эдуардо Сальвио
ПП
26
Рамиро Мори
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Порту
40
Каду
ВР
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
7
Лика
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
10
Жозуэ
АП
28
Келвин
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Бенфика
14
Бруну Варела
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Рубен Пинту
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Элдер Кошта
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Фабиано
26
Сандро
3
Майкон
13
Рейес
13
Данило
24
Микел
16
Эррера
16
Дефур
7
Куарежма
21
Перейра
9
Мартинес
4-1-3-1-1
13
Лопеш
20
Канселу
33
Жардел
19
Витория
34
Алмейда
33
Перес
11
Сальвио
8
Иван Кавалейру
20
Гомеш
31
Джуричич
26
Мори
16
Дефур
10
Жозуэ
10
Жозуэ
16
Дефур
7
Куарежма
28
Келвин
28
Келвин
7
Куарежма
16
Эррера
11
Кинтеро
11
Кинтеро
16
Эррера
20
Канселу
3
Линделеф
3
Линделеф
20
Канселу
31
Джуричич
20
Силва
20
Силва
31
Джуричич
8
Иван Кавалейру
8
Маркович
8
Маркович
8
Иван Кавалейру
Остались в запасе
Порту
Бенфика
40
Каду
ВР
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
7
Лика
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
14
Бруну Варела
ВР
6
Рубен Пинту
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
40
Каду
ВР
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
7
Лика
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Остались в запасе
14
Бруну Варела
ВР
6
Рубен Пинту
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Порту - Бенфика
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Руй Мануэл Гомеш Кошта
(Порту)
Стадион:
Драгау
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