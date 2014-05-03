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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Шеффилд Уэнсдэй
Ипсвич Таун - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 03 мая 2014
Ипсвич Таун
03.05.2014, суббота, 15:15
Англия. Чемпионшип, 46 тур
2 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ипсвич Таун - Шеффилд Уэнсдэй
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
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17.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
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1 : 1
27.10.2026
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Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
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20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
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