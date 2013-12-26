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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Бирмингем Сити
Уиган Атлетик - Бирмингем Сити: обзор матча 26 декабря 2013
Уиган Атлетик
26.12.2013, четверг, 19:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
0 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
Матч
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Статистика матча Уиган Атлетик - Бирмингем Сити
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0
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0
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
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14.11.2026
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0 : 0
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2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
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Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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