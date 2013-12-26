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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Лидс
Блэкпул - Лидс: обзор матча 26 декабря 2013
Блэкпул
26.12.2013, четверг, 21:15
Англия. Чемпионшип, 22 тур
1 : 1
Завершен
Лидс
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Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
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