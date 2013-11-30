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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Бернли
Хаддерсфилд Таун - Бернли: обзор матча 30 ноября 2013
Хаддерсфилд Таун
30.11.2013, суббота, 19:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
2 : 1
Завершен
Бернли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Бернли
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0
0
Желтые карточки
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0
Матчи команд
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Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
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0 : 0
14.11.2026
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03.11.2026
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2 : 1
24.10.2026
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4 : 1
20.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
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- : -
22.11.2026
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07.11.2026
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1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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