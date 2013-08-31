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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Донкастер Роверс - Борнмут
Донкастер Роверс - Борнмут: обзор матча 31 августа 2013
Донкастер Роверс
31.08.2013, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
0 : 1
Завершен
Борнмут
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Статистика матча Донкастер Роверс - Борнмут
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0
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0
Матчи команд
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Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
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14.11.2026
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Англия. Первая лига, 14 тур
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6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
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27.10.2026
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Англия. Первая лига, 13 тур
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Борнмут
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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1 : 2
08.11.2026
Борнмут
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1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
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31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
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