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Наполи - Удинезе

07.12.2013, Суббота, 23:45 мск Неаполь, стадион Диего Армандо Марадона Италия. Серия А, 15 тур Наполи - Удинезе
Италия. Серия А (2012/2013)
26 тур
25 февраля, понедельник 22:00 Удинезе 0:0 Наполи
7 тур
7 октября, воскресенье 22:45 Наполи 2:1 Удинезе
Италия. Серия А (2011/2012)
28 тур
18 марта, воскресенье 23:45 Удинезе 2:2 Наполи
9 тур
26 октября, среда 22:45 Наполи 2:0 Удинезе
Италия. Серия А (2010/2011)
33 тур
17 апреля, воскресенье 22:45 Наполи 1:2 Удинезе
14 тур
28 ноября, воскресенье 17:00 Удинезе 3:1 Наполи
Италия. Серия А (2009/2010)
23 тур
7 февраля, воскресенье 17:00 Удинезе 3:1 Наполи
4 тур
19 сентября, суббота 20:00 Наполи 0:0 Удинезе
Италия. Серия А (2008/2009)
22 тур
31 января, суббота 20:15 Наполи 2:2 Удинезе
3 тур
21 сентября, воскресенье 17:00 Удинезе 0:0 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
21 тур
2 февраля, суббота 22:30 Наполи 3:1 Удинезе
2 тур
2 сентября, воскресенье 17:00 Удинезе 0:5 Наполи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 33 3 2 80:23 +57 102
2. Рома 38 26 7 5 72:25 +47 85
3. Наполи 38 23 9 6 77:39 +38 78
4. Фиорентина 38 19 8 11 65:44 +21 65
5. Интер 38 15 15 8 62:39 +23 60
6. Парма 38 15 13 10 58:46 +12 58
7. Торино 38 15 12 11 58:48 +10 57
8. Милан 38 16 9 13 57:49 +8 57
9. Лацио 38 15 11 12 54:54 0 56
10. Верона 38 16 6 16 62:68 -6 54
11. Аталанта 38 15 5 18 43:51 -8 50
12. Сампдория 38 12 9 17 48:62 -14 45
13. Удинезе 38 12 8 18 46:57 -11 44
14. Дженоа 38 11 11 16 41:50 -9 44
15. Кальяри 38 9 12 17 34:53 -19 39
16. Кьево 38 10 6 22 34:54 -20 36
17. Сассуоло 38 9 7 22 43:72 -29 34
18. Катания 38 8 8 22 34:66 -32 32
19. Болонья 38 5 14 19 28:58 -30 29
20. Ливорно 38 6 7 25 39:77 -38 25
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