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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Йовил - Бирмингем Сити
Йовил - Бирмингем Сити: обзор матча 10 августа 2013
Йовил
10.08.2013, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
0 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
Матч
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Таблица
Статистика матча Йовил - Бирмингем Сити
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0
0
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0
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Матчи команд
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Йовил
- : -
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24.10.2026
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0 : 6
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Бирмингем Сити
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03.11.2026
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1 : 3
31.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
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1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
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