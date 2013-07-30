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Базель - Маккаби
Базель - Маккаби: обзор матча 30 июля 2013
Базель
30.07.2013, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 0
Ответный матч – 3 : 3
Завершен
Маккаби
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Статистика матча Базель - Маккаби
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Матчи команд
Базель
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Базель
- : -
22.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
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08.11.2026
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2 : 1
01.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 10 тур
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3 : 0
11.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
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27.08.2026
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Лига конференций, 4 раунд
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2 : 1
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Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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