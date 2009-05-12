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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Герта
Кельн - Герта: обзор матча 12 мая 2009
Кельн
12.05.2009, вторник, 22:00
Германия. Бундеслига, 32 тур
1 : 2
Завершен
Герта
90'
А. Чихи
42'
Сисеро
53'
П. Эберт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Герта
ГОЛ! 1:2!
А. Чихи
Замена
А. Чихи
️️️️
М. Бречко
Замена
Т. Ялчин
️️️️
П. Воме
Замена
А. Фридрих
️️️️
П. Эберт
Замена
В. Домовчийски
️️️️
Раффаэл
Замена
А. Воронин
️️️️
М. Пантелич
Желтая карточка
П. Воме
ГОЛ! 0:2!
П. Эберт
ГОЛ! 0:1!
Сисеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
0
Пьер Воме
ЛЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
18
Дерек Боатенг
ЦП
8
Пети
ЦП
32
Вилфрид Сану
ЦФ
0
Неманья Вучичевич
ЦФ
0
Манассе Ишиаку
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Даум
Герта
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
2
Марк Штайн
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
8
Пол Дардаи
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
16
Сисеро
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
9
Марко Пантелич
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
34
Марвин Матип
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
34
Адиль Чихи
ПП
0
Матиас Шерц
ЦФ
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Кака
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
0
Лусио
ЦП
27
Амин Шермити
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
4-3-3
18
Кесслер
0
Воме
14
Жеромел
23
МакКенна
2
Бречко
28
Эре
8
Пети
18
Боатенг
0
Ишиаку
0
Вучичевич
32
Сану
4-4-2
33
Дробны
2
Штайн
4
Шимунич
5
фон Берген
26
Пищек
8
Дардаи
20
Качар
16
Сисеро
20
Эберт
9
Пантелич
11
Раффаэл
0
Воме
24
Ялчин
24
Ялчин
0
Воме
2
Бречко
34
Чихи
34
Чихи
2
Бречко
20
Эберт
3
Фридрих
3
Фридрих
20
Эберт
9
Пантелич
0
Воронин
0
Воронин
9
Пантелич
11
Раффаэл
19
Домовчийски
19
Домовчийски
11
Раффаэл
Остались в запасе
Кельн
Герта
0
Матиас Шерц
ЦФ
22
Миро Варводич
ВР
34
Марвин Матип
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
Главный тренер
Кристоф Даум
0
Лусио
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Кака
ЦЗ
27
Амин Шермити
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
0
Матиас Шерц
ЦФ
22
Миро Варводич
ВР
34
Марвин Матип
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
Остались в запасе
0
Лусио
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Кака
ЦЗ
27
Амин Шермити
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Даум
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Кельн - Герта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Рейн Энерги
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