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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСВ - Зюлте-Варегем
ПСВ - Зюлте-Варегем: обзор матча 30 июля 2013
ПСВ
30.07.2013, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 0
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Зюлте-Варегем
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча ПСВ - Зюлте-Варегем
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0
0
Желтые карточки
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Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
- : -
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
Информация о матче
Стадион:
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Зюлте-Варегем
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