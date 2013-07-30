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Судьи
Главный судья:
Пол Ван Букел (Вирлингсбек)

ПАОК - Металлист

30.07.2013, Вторник, 22:00 мск Салоники, стадион Тумба Лига чемпионов, 3 раунд , первый матч ПАОК - Металлист
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