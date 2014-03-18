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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Атлетик
Вильярреал - Атлетик: обзор матча 18 марта 2014
Вильярреал
18.03.2014, вторник, 01:00
Испания. Примера, 28 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
47'
Т. Пина
83'
А. Адурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Атлетик
83'
ГОЛ! 1:1!
А. Адурис
Пас отдал
А. Итурраспе
80'
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
А. Эррера
76'
Замена
А. Ираола
️️️️
О. де Маркос
Замена
Х. Коста
️️️️
О. Торрес
75'
72'
Замена
Г. Токеро
️️️️
М. Рико
Замена
А. Пантич
️️️️
И. Уче
67'
Вторая желтая
Г. Паулиста
66'
Замена
Х. Акино
️️️️
Кани
61'
ГОЛ! 1:0!
Т. Пина
Пас отдал
О. Торрес
47'
Желтая карточка
Г. Паулиста
39'
39'
Пенальти не реализован!
А. Адурис
36'
Желтая карточка
К. Гурпеги
33'
Желтая карточка
А. Адурис
Желтая карточка
Б. Йокич
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Кани
ПП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
24
Жереми Пербе
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
39
Эрик Моран
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
4-4-2
1
Асенхо
5
Йокич
3
Паулиста
37
Мусаккио
2
Гаспар
8
Торрес
17
Пина
21
Бруно
8
Кани
14
Уче
10
Дос Сантос
3-5-1-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
14
Ляпорт
18
Баленсиага
21
Эррера
14
Сусаета
18
Гурпеги
8
Итурраспе
17
Рико
10
Муньяин
20
Адурис
8
Торрес
24
Коста
24
Коста
8
Торрес
14
Уче
2
Пантич
2
Пантич
14
Уче
8
Кани
20
Акино
20
Акино
8
Кани
18
де Маркос
51
Ираола
51
Ираола
18
де Маркос
21
Эррера
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
21
Эррера
17
Рико
23
Токеро
23
Токеро
17
Рико
Остались в запасе
Вильярреал
Атлетик
12
Хуан Карлос
ВР
14
Мануэль Тригерос
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
24
Жереми Пербе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
14
Мануэль Тригерос
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
24
Жереми Пербе
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Вильярреал - Атлетик
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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