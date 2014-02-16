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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Валенсия
Севилья - Валенсия: обзор матча 16 февраля 2014
Севилья
16.02.2014, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 24 тур
0 : 0
Завершен
Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Валенсия
Вторая желтая
Д. Черышев
90'
+3
90'
Желтая карточка
Д. Алвес
Замена
С. Кристофоро
️️️️
В. Иборра
87'
82'
Замена
Ж. Перейра
️️️️
Д. Парехо
75'
Желтая карточка
Э. Варгас
71'
Замена
С. Кейта
️️️️
П. Алькасер
Желтая карточка
Д. Черышев
70'
64'
Желтая карточка
Д. Парехо
Пенальти не реализован!
И. Ракитич
63'
62'
Желтая карточка
Х. Бернат
62'
Желтая карточка
Ф. Сендерос
Замена
Д. Черышев
️️️️
Витоло
59'
Желтая карточка
Витоло
58'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Х. Антонио Рейес
58'
54'
Замена
Ф. Сендерос
️️️️
Ф. Картабия
50'
Вторая желтая
Р. Кошта
41'
Желтая карточка
Р. Кошта
Желтая карточка
Коке
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
34
Бету
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
17
Жонас
ЦФ
30
Винисиус Араужо
ЦФ
4-4-1-1
34
Бету
5
Морено
17
Фасио
2
Пареха
23
Коке
19
Рейес
23
Карришу
11
Ракитич
10
Иборра
7
Витоло
70
Бакка
4-1-2-1-2
25
Алвес
19
Барраган
22
Матье
20
Кошта
24
Бернат
8
Фегули
10
Парехо
18
Фуэго
10
Картабия
11
Варгас
9
Алькасер
10
Иборра
41
Кристофоро
41
Кристофоро
10
Иборра
7
Витоло
90
Черышев
90
Черышев
7
Витоло
19
Рейес
9
Гамейро
9
Гамейро
19
Рейес
10
Картабия
14
Сендерос
14
Сендерос
10
Картабия
10
Парехо
27
Перейра
27
Перейра
10
Парехо
9
Алькасер
20
Кейта
20
Кейта
9
Алькасер
Остались в запасе
Севилья
Валенсия
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
15
Петр Троховски
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Висенте Гуаита
ВР
21
Мичел
ЦП
17
Жонас
ЦФ
30
Винисиус Араужо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
15
Петр Троховски
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
21
Мичел
ЦП
17
Жонас
ЦФ
30
Винисиус Араужо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Статистика матча Севилья - Валенсия
3
1
1
6
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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