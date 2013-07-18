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Жальгирис - Пюник
Жальгирис - Пюник: обзор матча 18 июля 2013
Жальгирис
18.07.2013, четверг, 22:10
Лига Европы, 2 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
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Матчи команд
Жальгирис
Литва. А-Лига, 36 тур
Банга
1 : 2
08.11.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
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0 : 0
26.10.2026
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18.10.2026
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Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
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ТрансИНВЕСТ
3 : 0
19.09.2026
Жальгирис
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Пюник
- : -
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ноа
1 : 1
18.10.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 9 тур
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5 : 0
12.10.2026
БКМА Ереван
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