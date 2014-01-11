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Судьи
Главный судья:
Матеу Лаос (Валенсия)

Атлетико - Барселона

11.01.2014, Суббота, 23:00 мск Мадрид, стадион Висенте Кальдерон Трансляция: "НТВ ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая) Испания. Примера, 19 тур Атлетико - Барселона
Суперкубок Испании 2013

ответный матч		 29 августа, четверг 01:00 Барселона 0:0 Атлетико
Суперкубок Испании 2013

первый матч		 22 августа, четверг 01:00 Атлетико 1:1 Барселона
Испания. Примера (2012/2013)
35 тур
12 мая, воскресенье 21:00 Атлетико 1:2 Барселона
16 тур
16 декабря, воскресенье 23:59 Барселона 4:1 Атлетико
Испания. Примера (2011/2012)
25 тур
27 февраля, понедельник 00:30 Атлетико 1:2 Барселона
6 тур
24 сентября, суббота 23:59 Барселона 5:0 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
22 тур
5 февраля, суббота 23:55 Барселона 3:0 Атлетико
3 тур
19 сентября, воскресенье 21:00 Атлетико 1:2 Барселона
Испания. Примера (2009/2010)
22 тур
14 февраля, воскресенье 23:00 Атлетико 2:1 Барселона
3 тур
19 сентября, суббота 23:55 Барселона 5:2 Атлетико
Испания. Примера (2008/2009)
25 тур
1 марта, воскресенье 21:00 Атлетико 4:3 Барселона
6 тур
4 октября, суббота 23:55 Барселона 6:1 Атлетико
Испания. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
ответный матч		 14 января, среда 23:55 Барселона 2:1 Атлетико
Испания. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
первый матч		 6 января, вторник 22:00 Атлетико 1:3 Барселона
Испания. Примера (2007/2008)
26 тур
1 марта, суббота 22:00 Атлетико 4:2 Барселона
7 тур
7 октября, воскресенье 19:00 Барселона 3:0 Атлетико
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Атлетико М 38 28 6 4 77:26 +51 90
2. Барселона 38 27 6 5 100:33 +67 87
3. Реал 38 27 6 5 104:38 +66 87
4. Атлетик Б 38 20 10 8 66:39 +27 70
5. Севилья 38 18 9 11 69:52 +17 63
6. Вильярреал 38 17 8 13 60:44 +16 59
7. Реал Сосьедад 38 16 11 11 62:55 +7 59
8. Валенсия 38 13 10 15 51:53 -2 49
9. Сельта 38 14 7 17 49:54 -5 49
10. Леванте 38 12 12 14 35:43 -8 48
11. Малага 38 12 9 17 39:46 -7 45
12. Райо Вальекано 38 13 4 21 46:80 -34 43
13. Хетафе 38 11 9 18 35:54 -19 42
14. Эспаньол 38 11 9 18 41:51 -10 42
15. Гранада 38 12 5 21 32:56 -24 41
16. Эльче 38 9 13 16 30:50 -20 40
17. Альмерия 38 11 7 20 43:71 -28 40
18. Осасуна 38 10 9 19 32:62 -30 39
19. Вальядолид 38 7 15 16 38:60 -22 36
20. Бетис 38 6 7 25 36:78 -42 25
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