Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Реал
Райо Вальекано - Реал: обзор матча 02 ноября 2013
Райо Вальекано
02.11.2013, суббота, 23:00
Испания. Примера, 12 тур
2 : 3
Завершен
Реал
53'
Х. Виера (П)
55'
Х. Виера (П)
5'
К. Роналду
30'
К. Бензема
48'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Реал
Желтая карточка
Р. Трасоррас
85'
Желтая карточка
Тито
75'
70'
Желтая карточка
Марсело
Замена
А. Эмбарба
️️️️
Я. Фальке
67'
61'
Желтая карточка
А. Ди Мария
58'
Замена
А. Арбелоа
️️️️
Д. Карвахаль
Желтая карточка
Н. Мартинес
57'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Х. Виера
55'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Х. Виера
53'
Замена
Х. Ларривей
️️️️
А. Арбилья
50'
48'
ГОЛ! 0:3!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Бэйл
46'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Х. Алонсо
44'
Замена
Марсело
️️️️
Ф. Коэнтрау
Замена
А. Буэно
️️️️
А. Гонсалес
41'
Травма
А. Гонсалес
39'
30'
ГОЛ! 0:2!
К. Бензема
Пас отдал
Г. Бэйл
16'
Травма
Ф. Коэнтрау
11'
Желтая карточка
Х. Алонсо
7'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
5'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
Л. Модрич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
2
Тито
ПЗ
44
Яго Фальке
ЛП
10
Роберто Трасоррас
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
7
Ласс Бангура
ПП
Реал
13
Диего Лопес
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
15
Рауль Баэна
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
19
Альберто Буэно
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
22
Иско
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
4-1-4-1
23
Рубен
22
Мартинес
6
Гальвез
23
Арбилья
2
Тито
10
Трасоррас
44
Фальке
8
Ньигес
8
Гонсалес
7
Бангура
10
Виера
4-1-1-2-2
13
Лопес
14
Карвахаль
3
Пепе
93
Рамос
17
Коэнтрау
3
Алонсо
10
Модрич
11
Ди Мария
18
Бэйл
9
Бензема
7
Роналду
44
Фальке
23
Эмбарба
23
Эмбарба
44
Фальке
8
Гонсалес
19
Буэно
19
Буэно
8
Гонсалес
23
Арбилья
11
Ларривей
11
Ларривей
23
Арбилья
17
Коэнтрау
12
Марсело
12
Марсело
17
Коэнтрау
14
Карвахаль
5
Арбелоа
5
Арбелоа
14
Карвахаль
3
Алонсо
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
3
Алонсо
Остались в запасе
Райо Вальекано
Реал
80
Альберто Переа
ЛВ
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
12
Икер Касильяс
ВР
6
Хосе Родригес
ЦП
22
Иско
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
80
Альберто Переа
ЛВ
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
6
Хосе Родригес
ЦП
22
Иско
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Райо Вальекано - Реал
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Вальекас
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Райо Вальекано
Реал
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
Вчера, 19:17
Товарищеский матч. Дубль Винисиуса не спас Бразилию от поражения с Японией
Вчера, 15:17
3
Беллингем продлил контракт с «Реалом» на улучшенных условиях
Вчера, 13:16
1
«Реал» купил нового полузащитника
Вчера, 10:39
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Райо Вальекано» и «Сельты» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Райо Вальекано» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
Вчера, 19:17
Товарищеский матч. Дубль Винисиуса не спас Бразилию от поражения с Японией
Вчера, 15:17
3
Беллингем продлил контракт с «Реалом» на улучшенных условиях
Вчера, 13:16
1
«Реал» купил нового полузащитника
Вчера, 10:39
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+