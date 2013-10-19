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Судьи
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан (Альмерия)

Эспаньол - Атлетико

19.10.2013, Суббота, 23:59 мск Барселона, стадион Корнелья-Эль Прат Испания. Примера, 9 тур Эспаньол - Атлетико
Испания. Примера (2012/2013)
25 тур
24 февраля, воскресенье 22:00 Атлетико 1:0 Эспаньол
6 тур
30 сентября, воскресенье 23:30 Эспаньол 0:1 Атлетико
Испания. Примера (2011/2012)
35 тур
22 апреля, воскресенье 20:00 Атлетико 3:1 Эспаньол
16 тур
12 декабря, понедельник 00:30 Эспаньол 4:2 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
32 тур
17 апреля, воскресенье 23:00 Эспаньол 2:2 Атлетико
13 тур
27 ноября, суббота 23:55 Атлетико 2:3 Эспаньол
Испания. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
ответный матч		 6 января, четверг 22:00 Эспаньол 1:1 Атлетико
1/8 финала
ответный матч		 22 декабря, среда 22:00 Атлетико 1:0 Эспаньол
Товарищеские матчи 2010

9 августа, понедельник 00:00 Атлетико 1:1 Эспаньол
Испания. Примера (2009/2010)
31 тур
11 апреля, воскресенье 21:00 Эспаньол 3:0 Атлетико
12 тур
29 ноября, воскресенье 23:00 Атлетико 4:0 Эспаньол
Испания. Примера (2008/2009)
35 тур
10 мая, воскресенье 23:00 Атлетико 3:2 Эспаньол
16 тур
20 декабря, суббота 23:55 Эспаньол 2:3 Атлетико
Испания. Примера (2007/2008)
36 тур
8 мая, четверг 23:00 Эспаньол 0:2 Атлетико
17 тур
23 декабря, воскресенье 19:00 Атлетико 1:2 Эспаньол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Атлетико М 38 28 6 4 77:26 +51 90
2. Барселона 38 27 6 5 100:33 +67 87
3. Реал 38 27 6 5 104:38 +66 87
4. Атлетик Б 38 20 10 8 66:39 +27 70
5. Севилья 38 18 9 11 69:52 +17 63
6. Вильярреал 38 17 8 13 60:44 +16 59
7. Реал Сосьедад 38 16 11 11 62:55 +7 59
8. Валенсия 38 13 10 15 51:53 -2 49
9. Сельта 38 14 7 17 49:54 -5 49
10. Леванте 38 12 12 14 35:43 -8 48
11. Малага 38 12 9 17 39:46 -7 45
12. Райо Вальекано 38 13 4 21 46:80 -34 43
13. Хетафе 38 11 9 18 35:54 -19 42
14. Эспаньол 38 11 9 18 41:51 -10 42
15. Гранада 38 12 5 21 32:56 -24 41
16. Эльче 38 9 13 16 30:50 -20 40
17. Альмерия 38 11 7 20 43:71 -28 40
18. Осасуна 38 10 9 19 32:62 -30 39
19. Вальядолид 38 7 15 16 38:60 -22 36
20. Бетис 38 6 7 25 36:78 -42 25
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