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Судьи
Главный судья:
Карлос Клос Гомес (Сарагоса)

Реал - Атлетик

01.09.2013, Воскресенье, 14:00 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Испания. Примера, 3 тур Реал - Атлетик
Испания. Примера (2012/2013)
31 тур
14 апреля, воскресенье 23:00 Атлетик 0:3 Реал
12 тур
18 ноября, воскресенье 01:00 Реал 5:1 Атлетик
Испания. Примера (2011/2012)
20 тур
2 мая, среда 23:59 Атлетик 0:3 Реал
1 тур
23 января, понедельник 00:30 Реал 4:1 Атлетик
Испания. Примера (2010/2011)
31 тур
9 апреля, суббота 20:00 Атлетик 0:3 Реал
12 тур
20 ноября, суббота 23:55 Реал 5:1 Атлетик
Испания. Примера (2009/2010)
37 тур
8 мая, суббота 23:00 Реал 5:1 Атлетик
18 тур
16 января, суббота 22:00 Атлетик 1:0 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
27 тур
14 марта, суббота 23:55 Атлетик 2:5 Реал
8 тур
26 октября, воскресенье 23:00 Реал 3:2 Атлетик
Испания. Примера (2007/2008)
34 тур
27 апреля, воскресенье 23:00 Реал 3:0 Атлетик
15 тур
8 декабря, суббота 23:55 Атлетик 0:1 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Атлетико М 38 28 6 4 77:26 +51 90
2. Барселона 38 27 6 5 100:33 +67 87
3. Реал 38 27 6 5 104:38 +66 87
4. Атлетик Б 38 20 10 8 66:39 +27 70
5. Севилья 38 18 9 11 69:52 +17 63
6. Вильярреал 38 17 8 13 60:44 +16 59
7. Реал Сосьедад 38 16 11 11 62:55 +7 59
8. Валенсия 38 13 10 15 51:53 -2 49
9. Сельта 38 14 7 17 49:54 -5 49
10. Леванте 38 12 12 14 35:43 -8 48
11. Малага 38 12 9 17 39:46 -7 45
12. Райо Вальекано 38 13 4 21 46:80 -34 43
13. Хетафе 38 11 9 18 35:54 -19 42
14. Эспаньол 38 11 9 18 41:51 -10 42
15. Гранада 38 12 5 21 32:56 -24 41
16. Эльче 38 9 13 16 30:50 -20 40
17. Альмерия 38 11 7 20 43:71 -28 40
18. Осасуна 38 10 9 19 32:62 -30 39
19. Вальядолид 38 7 15 16 38:60 -22 36
20. Бетис 38 6 7 25 36:78 -42 25
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