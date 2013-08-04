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Расписание матчей
Германия. Кубок
Арминия - Айнтрахт
Арминия - Айнтрахт: обзор матча 04 августа 2013
Арминия
04.08.2013, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1 раунд
2 : 1
Завершен
Айнтрахт
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Арминия - Айнтрахт
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0
0
Желтые карточки
0
0
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