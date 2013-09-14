Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Олег Корецкий (Раменское)

Локомотив (мол) - Академия Кубань

14.09.2013, Суббота, 13:00 мск Москва, стадион Локомотив-Перово Россия. Молодежное первенство, 8 тур Локомотив (мол) - Академия Кубань
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
25 тур
19 апреля, пятница 14:00 Академия Кубань 0:3 Локомотив (мол)
11 тур
5 октября, пятница 14:00 Локомотив (мол) 4:1 Академия Кубань
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа A
Второй этап, 9 тур
13 апреля, пятница 14:30 Академия Кубань 1:0 Локомотив (мол)
Второй этап, 3 тур
2 марта, пятница 14:00 Локомотив (мол) 1:0 Академия Кубань
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
22 тур
27 августа, суббота 18:00 Академия Кубань 3:1 Локомотив (мол)
7 тур
29 апреля, пятница 14:00 Локомотив (мол) 2:0 Академия Кубань
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
20 тур
28 августа, пятница 16:00 Локомотив (мол) 5:0 Академия Кубань
6 тур
25 апреля, суббота 14:00 Академия Кубань 0:0 Локомотив (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М (мол) 30 21 3 6 66:29 +37 66
2. ЦСКА (мол) 30 17 5 8 59:36 +23 56
3. Кр. Советов (мол) 30 16 4 10 51:40 +11 52
4. Анжи (мол) 30 15 6 9 41:29 +12 51
5. Ахмат (мол) 30 14 5 11 50:47 +3 47
6. Локомотив (мол) 30 14 4 12 58:48 +10 46
7. 30 13 6 11 47:41 +6 45
8. Спартак М (мол) 30 12 6 12 42:41 +1 42
9. Академия Кубань 30 11 5 14 33:43 -10 38
10. Ростов (мол) 30 10 6 14 43:47 -4 36
11. Урал (мол) 30 10 5 15 46:68 -22 35
12. Рубин (мол) 30 9 8 13 34:39 -5 35
13. Томь (мол) 30 9 7 14 36:58 -22 34
14. Зенит (мол) 30 8 7 15 36:48 -12 31
15. Амкар (мол) 30 7 10 13 34:53 -19 31
16. Краснодар (мол) 30 8 5 17 29:38 -9 29
...
  • Читайте нас: 