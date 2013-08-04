Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Краснодар (мол)
Локомотив (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 04 августа 2013
Локомотив (мол)
04.08.2013, воскресенье, 19:30
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
0 : 3
Завершен
Краснодар (мол)
16'
И. Борисов
49'
В. Коман
86'
Ж. Гоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Краснодар (мол)
90'
Желтая карточка
О. Ланин
Желтая карточка
Д. Барышников
90'
90'
Замена
Д. Горячкин
️️️️
В. Ермаков
89'
Замена
П. Марушко
️️️️
В. Коман
88'
Замена
С. Парсаданян
️️️️
Н. Огурцов
86'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Гоу
Замена
А. Курзенев
️️️️
А. Миранчук
83'
Желтая карточка
А. Вяткин
82'
Замена
А. Чернецов
️️️️
Д. Чалов
81'
80'
Замена
А. Марченко
️️️️
А. Гамалян
Замена
С. Масимов
️️️️
А. Пугиев
74'
Замена
А. Вяткин
️️️️
М. Мартынов
69'
66'
Замена
А. Агеев
️️️️
В. Черов
Замена
С. Макаров
️️️️
А. Чуканов
56'
49'
ГОЛ! 0:2!
В. Коман
46'
Замена
Ж. Гоу
️️️️
С. Балабанов
46'
Замена
Д. Новак
️️️️
Н. Марков
Замена
А. Турик
️️️️
К. Муллин
46'
17'
Желтая карточка
М. Старков
16'
ГОЛ! 0:1!
И. Борисов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
99
Денис Барышников
ЦЗ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
21
Антон Миранчук
АП
77
Аршак Корян
ПВ
98
Ахмед Пугиев
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Полстянов
Краснодар (мол)
45
Всеволод Ермаков
ВР
77
Максим Старков
ЦЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
46
Андрей Гамалян
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
78
Стефан Балабанов
ЦП
82
Николай Огурцов
ЦП
96
Илья Борисов
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
Главный тренер
Евгений Крячик
Локомотив (мол)
91
Александр Воробьев
ВР
55
Артем Вяткин
ЦЗ
5
Андрей Чернецов
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
25
Алексей Турик
ЛП
11
Самир Масимов
ЛВ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Краснодар (мол)
61
Дмитрий Горячкин
ВР
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
94
Севак Парсаданян
ЦП
76
Александр Агеев
АП
53
Павел Марушко
ЦФ
22
Жерар Гоу
ЦФ
4-1-3-2
22
Лобанцев
2
Мартынов
26
Мустафин
4
Чалов
99
Барышников
90
Ломакин
7
Чуканов
21
Миранчук
77
Корян
9
Муллин
98
Пугиев
3-3-4
45
Ермаков
77
Старков
81
Нестеренко
46
Гамалян
13
Марков
64
Ланин
2
Черов
82
Огурцов
96
Борисов
78
Коман
78
Балабанов
2
Мартынов
55
Вяткин
55
Вяткин
2
Мартынов
98
Пугиев
11
Масимов
11
Масимов
98
Пугиев
4
Чалов
5
Чернецов
5
Чернецов
4
Чалов
7
Чуканов
6
Макаров
6
Макаров
7
Чуканов
9
Муллин
25
Турик
25
Турик
9
Муллин
21
Миранчук
91
Курзенев
91
Курзенев
21
Миранчук
13
Марков
2
Новак
2
Новак
13
Марков
46
Гамалян
48
Марченко
48
Марченко
46
Гамалян
2
Черов
76
Агеев
76
Агеев
2
Черов
82
Огурцов
94
Парсаданян
94
Парсаданян
82
Огурцов
78
Коман
53
Марушко
53
Марушко
78
Коман
45
Ермаков
61
Горячкин
61
Горячкин
45
Ермаков
78
Балабанов
22
Гоу
22
Гоу
78
Балабанов
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Краснодар (мол)
91
Александр Воробьев
ВР
Главный тренер
Сергей Полстянов
Главный тренер
Евгений Крячик
Остались в запасе
91
Александр Воробьев
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Полстянов
Главный тренер
Евгений Крячик
Статистика матча Локомотив (мол) - Краснодар (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
Сапсан Арена
Новости команд
Все
Локомотив (мол)
Краснодар (мол)
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
Вчера, 14:56
13
«Хохлов не ставит игру»: Смородская назвала подходящего тренера для «Локомотива»
13 ноября
11
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
12 ноября
8
Семшов ответил, кто должен возглавить «Локомотив»
10 ноября
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
6 ноября
1
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
Вчера, 14:56
13
«Хохлов не ставит игру»: Смородская назвала подходящего тренера для «Локомотива»
13 ноября
11
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
12 ноября
8
Семшов ответил, кто должен возглавить «Локомотив»
10 ноября
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
6 ноября
1
Вратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
«Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке
26 апреля
19
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
Транспортный коллапс в России затронул футбол
2025.05.07 23:17
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+