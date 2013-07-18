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Лига Европы 2026/2027
Стремсгодсет - Дебрецен
Стремсгодсет - Дебрецен: обзор матча 18 июля 2013
Стремсгодсет
18.07.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, 2 раунд
2 : 2
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Дебрецен
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Личные встречи
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Статистика матча Стремсгодсет - Дебрецен
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0
0
Желтые карточки
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0
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
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Норвегия. Элитсериен, 28 тур
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2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
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Ньиредьхаза
- : -
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
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1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
Ференцварош
1 : 1
10.10.2026
Дебрецен
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