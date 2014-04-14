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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Оренбург
Уфа - Оренбург: обзор матча 14 апреля 2014
Уфа
14.04.2014, понедельник, 16:30
Россия. ФНЛ, 32 тур
1 : 0
Завершен
Оренбург
37'
А. Килин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Оренбург
90'
Желтая карточка
К. Ахмедов
83'
Замена
М. Барсов
️️️️
Д. Ткачук
Замена
Н. Жиляев
️️️️
С. Гаракоев
80'
77'
Замена
М. Шогенов
️️️️
А. Хазов
Замена
А. Валикаев
️️️️
И. Нагибин
74'
Желтая карточка
С. Гаракоев
71'
70'
Замена
Ф. Васиев
️️️️
В. Полуяхтов
Замена
А. Заболотный
️️️️
Д. Голубов
63'
61'
Замена
А. Кобялко
️️️️
И. Коронов
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
А. Килин
58'
ГОЛ! 1:0!
А. Килин
37'
Желтая карточка
М. Тишкин
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
18
Антон Килин
ПВ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
16
Антон Хазов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Уфа
23
Артем Леонов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
6
Виллиам
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Юрченко
33
Сухов
3
Аликин
88
Киреев
44
Тишкин
13
Засеев
14
Семакин
9
Нагибин
33
Гаракоев
18
Килин
85
Голубов
4-4-1-1
98
Абакумов
12
Малых
15
Андреев
10
Парняков
2
Полуяхтов
14
Коронов
23
Бреев
30
Друзин
3
Ахмедов
31
Ткачук
16
Хазов
18
Килин
70
Сафрониди
70
Сафрониди
18
Килин
33
Гаракоев
9
Жиляев
9
Жиляев
33
Гаракоев
9
Нагибин
5
Валикаев
5
Валикаев
9
Нагибин
85
Голубов
91
Заболотный
91
Заболотный
85
Голубов
2
Полуяхтов
26
Васиев
26
Васиев
2
Полуяхтов
16
Хазов
8
Шогенов
8
Шогенов
16
Хазов
31
Ткачук
14
Барсов
14
Барсов
31
Ткачук
14
Коронов
22
Кобялко
22
Кобялко
14
Коронов
Остались в запасе
Уфа
Оренбург
23
Артем Леонов
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
6
Виллиам
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
73
Дмитрий Чванов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
23
Артем Леонов
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
6
Виллиам
ЦП
Остались в запасе
73
Дмитрий Чванов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Уфа - Оренбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Динамо
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