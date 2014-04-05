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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Фрайбург
Штутгарт - Фрайбург: обзор матча 05 апреля 2014
Штутгарт
05.04.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Фрайбург
69'
А. Максим
89'
М. Харник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Фрайбург
Желтая карточка
М. Харник
90'
+3
90'
+3
Замена
М. Филипп
️️️️
Ф. Клаус
ГОЛ! 2:0!
М. Харник
Пас отдал
А. Максим
89'
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
К. Груэсо
82'
73'
Замена
С. Керк
️️️️
К. Геде
ГОЛ! 1:0!
А. Максим
Пас отдал
И. Траоре
69'
Замена
Т. Вернер
️️️️
В. Ибишевич
61'
Замена
А. Максим
️️️️
Д. Дидави
61'
Желтая карточка
К. Груэсо
44'
13'
Желтая карточка
О. Сорг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
37
Себастьян Керк
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
4-2-2-2
26
Ульрайх
15
Бока
5
Швааб
22
Рюдигер
2
Сакаи
4
Гентнер
11
Груэсо
10
Дидави
16
Траоре
22
Харник
11
Ибишевич
3-2-4-1
1
Бауманн
28
Гинтер
21
Хен
25
Сорг
7
Шмид
30
Гюнтер
6
Фернандес
16
Дарида
31
Геде
30
Клаус
14
Мехмеди
11
Груэсо
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
11
Груэсо
10
Дидави
44
Максим
44
Максим
10
Дидави
11
Ибишевич
11
Вернер
11
Вернер
11
Ибишевич
31
Геде
37
Керк
37
Керк
31
Геде
30
Клаус
26
Филипп
26
Филипп
30
Клаус
Остались в запасе
Штутгарт
Фрайбург
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
27
Николас Хефлер
ОП
1
Александер Шволов
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Остались в запасе
27
Николас Хефлер
ОП
1
Александер Шволов
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Штутгарт - Фрайбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
МХПАрена
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