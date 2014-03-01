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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Ганновер-96
Аугсбург - Ганновер-96: обзор матча 01 марта 2014
Аугсбург
01.03.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Ганновер-96
55'
Р. Клаван
21'
М. Диуф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Ганновер-96
90'
+2
Замена
А. Хоффманн
️️️️
М. Диуф
Замена
А. Эссвайн
️️️️
Х. Алтынтоп
78'
75'
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
А. Руднев
68'
Замена
Э. Приб
️️️️
Л. Штиндль
66'
Желтая карточка
Л. Штиндль
Замена
А. Милик
️️️️
Ч. Донь-Вон
63'
Желтая карточка
Я. Моравек
58'
57'
Желтая карточка
Х. Сакаи
ГОЛ! 1:1!
Р. Клаван
Пас отдал
Т. Вернер
55'
45'
+1
Желтая карточка
С. Поконьоли
Желтая карточка
К. Фогт
45'
+1
Замена
Я. Моравек
️️️️
П. Верхаг
24'
21'
ГОЛ! 0:1!
М. Диуф
Пас отдал
М. Шмидебах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
28
Андре Хан
ПВ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
2
Леон Андреасен
ПП
9
Артем Руднев
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
7
Эдгар Приб
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
9
Артур Собич
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Маннингер
24
Клаван
7
Фогт
26
Хонь Юнь-Хо
2
Верхаг
22
Озтрзолек
10
Байер
17
Вернер
7
Алтынтоп
28
Хан
33
Чжи Донь-Вон
4-3-1-2
20
Цилер
2
Сакаи
6
Марсело
19
Шульц
15
Поконьоли
2
Андреасен
24
Шмидебах
9
Хусти
13
Штиндль
92
Диуф
9
Руднев
2
Верхаг
30
Моравек
30
Моравек
2
Верхаг
7
Алтынтоп
35
Эссвайн
35
Эссвайн
7
Алтынтоп
33
Чжи Донь-Вон
30
Милик
30
Милик
33
Чжи Донь-Вон
9
Руднев
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
9
Руднев
92
Диуф
4
Хоффманн
4
Хоффманн
92
Диуф
13
Штиндль
7
Приб
7
Приб
13
Штиндль
Остались в запасе
Аугсбург
Ганновер-96
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
31
Доминик Кор
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
14
Маркус Миллер
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Остались в запасе
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
31
Доминик Кор
ЦП
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Тайфун Коркут
Статистика матча Аугсбург - Ганновер-96
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Аугсбург Арена
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