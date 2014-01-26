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Судьи
Главный судья:
Петер Зиппель (Мюнхен)

Гамбург - Шальке-04

26.01.2014, Воскресенье, 20:30 мск Гамбург, стадион Имтех Арена Германия. Бундеслига, 18 тур Гамбург - Шальке-04
Германия. Бундеслига (2013/2014)
1 тур
11 августа, воскресенье 19:30 Шальке-04 3:3 Гамбург
Германия. Бундеслига (2012/2013)
31 тур
28 апреля, воскресенье 19:30 Шальке-04 4:1 Гамбург
14 тур
27 ноября, вторник 23:00 Гамбург 3:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2011/2012)
25 тур
11 марта, воскресенье 20:30 Шальке-04 3:1 Гамбург
8 тур
2 октября, воскресенье 19:30 Гамбург 1:2 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2010/2011)
18 тур
15 января, суббота 20:30 Шальке-04 0:1 Гамбург
1 тур
21 августа, суббота 20:30 Гамбург 2:1 Шальке-04
Товарищеские матчи 2010

31 июля, суббота 18:45 Шальке-04 2:1 Гамбург
Германия. Бундеслига (2009/2010)
27 тур
21 марта, воскресенье 17:30 Гамбург 2:2 Шальке-04
10 тур
25 октября, воскресенье 19:30 Шальке-04 3:3 Гамбург
Германия. Бундеслига (2008/2009)
25 тур
22 марта, воскресенье 19:00 Шальке-04 1:2 Гамбург
8 тур
19 октября, воскресенье 19:00 Гамбург 1:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2007/2008)
30 тур
26 апреля, суббота 17:30 Гамбург 0:1 Шальке-04
13 тур
10 ноября, суббота 17:30 Шальке-04 1:1 Гамбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 29 3 2 94:23 +71 90
2. Боруссия Д 34 22 5 7 80:38 +42 71
3. Шальке-04 34 19 7 8 63:43 +20 64
4. Байер 34 19 4 11 60:41 +19 61
5. Вольфсбург 34 18 6 10 63:50 +13 60
6. Боруссия М 34 16 7 11 59:43 +16 55
7. Майнц 34 16 5 13 52:54 -2 53
8. Аугсбург 34 15 7 12 47:47 0 52
9. Хоффенхайм 34 11 11 12 72:70 +2 44
10. Ганновер-96 34 12 6 16 46:59 -13 42
11. Герта 34 11 8 15 40:48 -8 41
12. Вердер 34 10 9 15 42:66 -24 39
13. Айнтрахт Ф 34 9 9 16 40:57 -17 36
14. Фрайбург 34 9 9 16 43:61 -18 36
15. Штутгарт 34 8 8 18 49:62 -13 32
16. Гамбург 34 7 6 21 51:75 -24 27
17. Нюрнберг 34 5 11 18 37:70 -33 26
18. Айнтрахт Бр 34 6 7 21 29:60 -31 25
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