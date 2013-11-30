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Хоффенхайм - Вердер
Хоффенхайм - Вердер: обзор матча 30 ноября 2013
Хоффенхайм
30.11.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
4 : 4
Завершен
Вердер
12'
С. Салихович (П)
18'
С. Салихович (П)
49'
К. Фолланд
53'
К. Хердлинг
45'
А. Хант (П)
45+1'
Э. Элиа
59'
Н. Петерсен
90+1'
Ф. Баргфреде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Вердер
90'
+1
ГОЛ! 4:4!
Ф. Баргфреде
Пас отдал
Н. Петерсен
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
К. Фолланд
87'
Желтая карточка
С. Салихович
77'
Замена
А. Модест
️️️️
С. Шипплок
72'
70'
Замена
Ф. Баргфреде
️️️️
М. Экичи
Замена
Т. Штробль
️️️️
С. Руди
65'
62'
Желтая карточка
М. Экичи
60'
Желтая карточка
Н. Петерсен
59'
ГОЛ! 4:3!
Н. Петерсен
Пас отдал
К. Фритц
ГОЛ! 4:2!
К. Хердлинг
53'
ГОЛ! 3:2!
К. Фолланд
Пас отдал
С. Салихович
49'
46'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Э. Элиа
45'
+1
ГОЛ! 2:2!
Э. Элиа
Пас отдал
А. Хант
45'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Хант
Желтая карточка
С. Шипплок
44'
31'
Желтая карточка
С. Макиади
20'
Желтая карточка
К. Фритц
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Салихович
18'
14'
Желтая карточка
Э. Элиа
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Салихович
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
38
Кай Хердлинг
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
11
Мехмет Экичи
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
31
Торбен Рефельдт
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
3-4-3
1
Кастелс
32
Бек
25
Зюле
19
Абрахам
38
Хердлинг
23
Салихович
8
Полански
13
Руди
22
Шипплок
31
Фолланд
9
Фирмино
4-5-1
30
Вольф
8
Фритц
5
Калдирола
21
Лукимия-Мулонготи
23
Гебре Селасси
11
Экичи
16
Макиади
11
Элиа
14
Хант
3
Гарсия
9
Ди Санто
13
Руди
5
Штробль
5
Штробль
13
Руди
31
Фолланд
19
Джонсон
19
Джонсон
31
Фолланд
22
Шипплок
27
Модест
27
Модест
22
Шипплок
11
Экичи
44
Баргфреде
44
Баргфреде
11
Экичи
11
Элиа
18
Петерсен
18
Петерсен
11
Элиа
Остались в запасе
Хоффенхайм
Вердер
1
Йенс Граль
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
31
Торбен Рефельдт
ЦЗ
1
Себастьян Милиц
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
Остались в запасе
31
Торбен Рефельдт
ЦЗ
1
Себастьян Милиц
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Хоффенхайм - Вердер
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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