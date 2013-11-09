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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Гамбург
Байер - Гамбург: обзор матча 09 ноября 2013
Байер
09.11.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
5 : 3
Завершен
Гамбург
9'
Х. Сон
16'
Х. Сон
55'
Х. Сон
72'
Ш. Кисслинг
89'
Г. Кастро
23'
М. Байстер
49'
П. Ласогга
74'
П. Ласогга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Гамбург
ГОЛ! 5:3!
Г. Кастро
89'
87'
Желтая карточка
И. Иличевич
86'
Замена
Ж. Зуа
️️️️
Т. Арслан
83'
Желтая карточка
Т. Арслан
Замена
Р. Крузе
️️️️
С. Сэм
83'
76'
Желтая карточка
М. Байстер
Желтая карточка
Э. Джан
76'
74'
ГОЛ! 4:3!
П. Ласогга
Пас отдал
Р. ван дер Ваарт
ГОЛ! 4:2!
Ш. Кисслинг
72'
64'
Замена
И. Иличевич
️️️️
Х. Чалханоглу
Желтая карточка
Д. Донати
59'
ГОЛ! 3:2!
Х. Сон
55'
52'
Желтая карточка
М. Янсен
49'
ГОЛ! 2:2!
П. Ласогга
Желтая карточка
О. Топрак
25'
23'
ГОЛ! 2:1!
М. Байстер
Пас отдал
Х. Чалханоглу
ГОЛ! 2:0!
Х. Сон
Пас отдал
С. Сэм
16'
ГОЛ! 1:0!
Х. Сон
Пас отдал
Г. Кастро
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
6
Симон Рольфес
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
26
Жи Гин Лам
ПП
19
Жак Зуа
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лено
17
Бениш
4
Спахич
21
Топрак
2
Донати
23
Джан
6
Рольфес
8
Кастро
33
Сэм
7
Сон
11
Кисслинг
3-4-1-2
15
Адлер
16
Вестерманн
3
Собич
4
Та
10
Чалханоглу
30
Арслан
47
Бадель
7
Янсен
8
ван дер Ваарт
9
Байстер
10
Ласогга
33
Сэм
10
Крузе
10
Крузе
33
Сэм
10
Чалханоглу
16
Иличевич
16
Иличевич
10
Чалханоглу
30
Арслан
19
Зуа
19
Зуа
30
Арслан
Остались в запасе
Байер
Гамбург
1
Давид Йеллделл
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
33
Ярослав Дробны
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
26
Жи Гин Лам
ПП
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Остались в запасе
1
Давид Йеллделл
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
26
Жи Гин Лам
ПП
Главный тренер
Сами Хююпя
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Статистика матча Байер - Гамбург
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Бай-Арена
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