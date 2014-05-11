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Сандерленд - Суонси
Сандерленд - Суонси: обзор матча 11 мая 2014
Сандерленд
11.05.2014, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
1 : 3
Завершен
Суонси
50'
Ф. Борини
7'
Н. Дайер
14'
М. Эмнес
54'
В. Бони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Суонси
Желтая карточка
Л. Бридкатт
85'
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
Д. О'Ши
84'
Желтая карточка
Ф. Борини
83'
75'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
Д. Тиндалли
73'
Замена
Л. Бриттон
️️️️
Д. Фултон
Замена
Э. Ба
️️️️
С. Ларссон
71'
69'
Желтая карточка
Ж. Амат
Замена
О. Челустка
️️️️
Ф. Бардсли
63'
55'
Желтая карточка
М. Эмнес
55'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
М. Эмнес
54'
ГОЛ! 1:3!
В. Бони
ГОЛ! 1:2!
Ф. Борини
Пас отдал
А. Джонсон
50'
20'
Желтая карточка
Д. Фултон
14'
ГОЛ! 0:2!
М. Эмнес
Пас отдал
В. Бони
7'
ГОЛ! 0:1!
Н. Дайер
Пас отдал
У. Раутледж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
16
Фабио Борини
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Сандерленд
19
Оскар Устари
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
42
Лайам Эгню
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Суонси
13
Дэвид Корнелл
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
4-4-2
1
Манноне
2
Вергини
30
Браун
16
О'Ши
27
Бардсли
7
Ларссон
23
Бридкатт
4
Коулбэк
11
Джонсон
13
Уикхэм
16
Борини
4-2-1-3
25
Треммель
19
Тиндалли
5
Бартли
5
Амат
3
Тэйлор
4
Фултон
26
Шелви
15
Раутледж
12
Дайер
11
Эмнес
2
Бони
27
Бардсли
33
Челустка
33
Челустка
27
Бардсли
7
Ларссон
7
Ба
7
Ба
7
Ларссон
16
О'Ши
17
Алтидор
17
Алтидор
16
О'Ши
19
Тиндалли
4
Дэвис
4
Дэвис
19
Тиндалли
4
Фултон
7
Бриттон
7
Бриттон
4
Фултон
11
Эмнес
18
Де Гузман
18
Де Гузман
11
Эмнес
Остались в запасе
Сандерленд
Суонси
42
Лайам Эгню
ЦП
19
Оскар Устари
ВР
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
Главный тренер
Густаво Пойет
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
42
Лайам Эгню
ЦП
19
Оскар Устари
ВР
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Сандерленд - Суонси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
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