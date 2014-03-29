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АПЛ 2026/2027
Суонси - Норвич Сити
Суонси - Норвич Сити: обзор матча 29 марта 2014
Суонси
29.03.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
3 : 0
Завершен
Норвич Сити
30'
Д. Де Гузман
38'
Д. Де Гузман
75'
У. Раутледж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Норвич Сити
Замена
А. Васкес
️️️️
В. Бони
88'
Замена
Н. Дайер
️️️️
Д. Де Гузман
77'
ГОЛ! 3:0!
У. Раутледж
Пас отдал
Д. Шелви
75'
74'
Замена
Г. Хупер
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Мичу
73'
Желтая карточка
А. Ранхель
63'
59'
Желтая карточка
А. Теттей
57'
Желтая карточка
Б. Джонсон
46'
Замена
Х. Гутьеррес
️️️️
В. Хулахан
46'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Д. Хаусон
ГОЛ! 2:0!
Д. Де Гузман
Пас отдал
В. Бони
38'
ГОЛ! 1:0!
Д. Де Гузман
Пас отдал
Мичу
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
12
Натан Дайер
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
27
Натан Редмонд
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
32
Лусиано Беккио
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Ворм
4
Дэвис
15
Чико
22
Ранхель
5
Уилльямс
7
Бриттон
18
Де Гузман
26
Шелви
15
Раутледж
25
Мичу
2
Бони
4-4-2
26
Радди
4
Бассонг
6
Беннетт
16
Мартин
13
Ольссон
23
Снодграсс
6
Теттей
14
Хулахан
16
Хаусон
9
ван Вольфсвинкел
11
Элмандер
25
Мичу
19
Эрнандес
19
Эрнандес
25
Мичу
18
Де Гузман
12
Дайер
12
Дайер
18
Де Гузман
2
Бони
9
Васкес
9
Васкес
2
Бони
14
Хулахан
18
Гутьеррес
18
Гутьеррес
14
Хулахан
16
Хаусон
4
Джонсон
4
Джонсон
16
Хаусон
9
ван Вольфсвинкел
88
Хупер
88
Хупер
9
ван Вольфсвинкел
Остались в запасе
Суонси
Норвич Сити
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
31
Марк Банн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Суонси - Норвич Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Либерти
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