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Сандерленд - Вест Бромвич
Сандерленд - Вест Бромвич: обзор матча 07 мая 2014
Сандерленд
07.05.2014, среда, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Вест Бромвич
13'
Д. Коулбэк
31'
Ф. Борини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Вест Бромвич
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
Л. Каттермол
88'
78'
Замена
М. Выдра
️️️️
С. Бераино
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
А. Джонсон
61'
Замена
Л. Бридкатт
️️️️
К. Уикхэм
61'
46'
Замена
Ю. Мулумбу
️️️️
К. Якоб
46'
Замена
К. Доусон
️️️️
С. Рид
ГОЛ! 2:0!
Ф. Борини
Пас отдал
С. Ларссон
31'
ГОЛ! 1:0!
Д. Коулбэк
Пас отдал
М. Алонсо
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
16
Фабио Борини
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Сандерленд
19
Оскар Устари
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
30
Начо Скокко
ПВ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
20
Лиам О'Нил
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
4-4-2
1
Манноне
3
Алонсо
30
Браун
16
О'Ши
2
Вергини
7
Ларссон
6
Каттермол
4
Коулбэк
11
Джонсон
13
Уикхэм
16
Борини
3-5-2
12
Фостер
18
Рид
36
Маколи
14
Лугано
18
Дорранс
29
Сессеньон
7
Моррисон
11
Брант
22
Якоб
28
Аничебе
38
Бераино
6
Каттермол
15
Джаккерини
15
Джаккерини
6
Каттермол
13
Уикхэм
23
Бридкатт
23
Бридкатт
13
Уикхэм
11
Джонсон
17
Алтидор
17
Алтидор
11
Джонсон
18
Рид
15
Доусон
15
Доусон
18
Рид
22
Якоб
21
Мулумбу
21
Мулумбу
22
Якоб
38
Бераино
11
Выдра
11
Выдра
38
Бераино
Остались в запасе
Сандерленд
Вест Бромвич
19
Оскар Устари
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
30
Начо Скокко
ПВ
Главный тренер
Густаво Пойет
20
Лиам О'Нил
ЦЗ
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
30
Начо Скокко
ПВ
Остались в запасе
20
Лиам О'Нил
ЦЗ
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Густаво Пойет
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Сандерленд - Вест Бромвич
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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