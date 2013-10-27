Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Ньюкасл
Сандерленд - Ньюкасл: обзор матча 27 октября 2013
Сандерленд
27.10.2013, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Ньюкасл
5'
С. Флетчер
84'
Ф. Борини
57'
М. Дебюши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Ньюкасл
87'
Замена
С. Амеоби
️️️️
Й. Гуффран
ГОЛ! 2:1!
Ф. Борини
Пас отдал
Ж. Алтидор
84'
Замена
О. Челустка
️️️️
Ф. Бардсли
76'
70'
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
Л. Реми
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
Л. Каттермол
70'
Замена
Ф. Борини
️️️️
А. Джонсон
69'
57'
ГОЛ! 1:1!
М. Дебюши
Пас отдал
А. Бен Арфа
46'
Замена
П. Сиссе
️️️️
М. Сиссоко
28'
Желтая карточка
Й. Кабай
Желтая карточка
С. Флетчер
5'
ГОЛ! 1:0!
С. Флетчер
Пас отдал
А. Джонсон
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
4
Джек Коулбэк
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
14
Лоик Реми
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
3-5-2
27
Вествуд
3
Куэльяр
16
О'Ши
27
Бардсли
3
Доссена
4
Коулбэк
7
Ларссон
6
Каттермол
11
Джонсон
17
Алтидор
26
Флетчер
4-3-1-2
23
Крул
26
Дебюши
18
Сантон
5
Уильямсон
14
Дамметт
29
Кабай
17
Сиссоко
24
Тиоте
8
Бен Арфа
94
Гуффран
14
Реми
27
Бардсли
33
Челустка
33
Челустка
27
Бардсли
6
Каттермол
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
6
Каттермол
11
Джонсон
16
Борини
16
Борини
11
Джонсон
94
Гуффран
10
Амеоби
10
Амеоби
94
Гуффран
14
Реми
26
Амеоби
26
Амеоби
14
Реми
17
Сиссоко
61
Сиссе
61
Сиссе
17
Сиссоко
Остались в запасе
Сандерленд
Ньюкасл
1
Вито Манноне
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
Главный тренер
Густаво Пойет
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Густаво Пойет
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Сандерленд - Ньюкасл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Новости команд
Все
Сандерленд
Ньюкасл
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+