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АПЛ 2026/2027
Суонси - Сандерленд
Суонси - Сандерленд: обзор матча 19 октября 2013
Суонси
19.10.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
4 : 0
Завершен
Сандерленд
57'
Ф. Бардсли (АГ)
58'
Д. Де Гузман
64'
В. Бони (П)
80'
Чико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Сандерленд
82'
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
С. Флетчер
Замена
А. Посуэло
️️️️
У. Раутледж
81'
ГОЛ! 4:0!
Чико
80'
Замена
А. Васкес
️️️️
В. Бони
75'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
В. Бони
64'
61'
Замена
Ф. Борини
️️️️
Э. Джаккерини
61'
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
А. Джонсон
ГОЛ! 2:0!
Д. Де Гузман
Пас отдал
У. Раутледж
58'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ф. Бардсли
57'
Замена
Н. Тэйлор
️️️️
Б. Дэвис
51'
Желтая карточка
Чико
45'
43'
Желтая карточка
В. Роберж
10'
Желтая карточка
Ф. Бардсли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
4
Джек Коулбэк
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
4-1-1-1-3
13
Ворм
4
Дэвис
15
Чико
22
Ранхель
5
Амат
7
Бриттон
18
Де Гузман
15
Раутледж
12
Дайер
25
Мичу
2
Бони
4-5-1
27
Вествуд
27
Бардсли
16
О'Ши
33
Челустка
27
Роберж
11
Джонсон
7
Ларссон
15
Джаккерини
8
Гарднер
6
Каттермол
26
Флетчер
4
Дэвис
3
Тэйлор
3
Тэйлор
4
Дэвис
15
Раутледж
8
Посуэло
8
Посуэло
15
Раутледж
2
Бони
9
Васкес
9
Васкес
2
Бони
11
Джонсон
4
Коулбэк
4
Коулбэк
11
Джонсон
15
Джаккерини
16
Борини
16
Борини
15
Джаккерини
26
Флетчер
17
Алтидор
17
Алтидор
26
Флетчер
Остались в запасе
Суонси
Сандерленд
25
Герхард Треммель
ВР
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
1
Вито Манноне
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
8
Дэвид Воган
ЦП
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
8
Дэвид Воган
ЦП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Суонси - Сандерленд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Либерти
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