Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Челси
Норвич Сити - Челси: обзор матча 06 октября 2013
Норвич Сити
06.10.2013, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
1 : 3
Завершен
Челси
68'
Э. Пилкингтон
4'
Оскар
85'
Э. Азар
86'
Виллиан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Челси
86'
ГОЛ! 1:3!
Виллиан
85'
ГОЛ! 1:2!
Э. Азар
81'
Замена
Виллиан
️️️️
Х. Мата
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Р. Снодграсс
81'
75'
Замена
Э. Азар
️️️️
Э. Коул
73'
Замена
С. Это'О
️️️️
Д. Ба
Замена
Г. Хупер
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
73'
ГОЛ! 1:1!
Э. Пилкингтон
Пас отдал
Р. ван Вольфсвинкел
68'
63'
Желтая карточка
Оскар
4'
ГОЛ! 0:1!
Оскар
Пас отдал
Д. Ба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
13
Мартин Ольссон
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ПЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЛП
8
Лерой Фер
ОП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
20
Андре Шюррле
ЛВ
7
Рамирес
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ОП
64
Хуан Мата
АП
8
Оскар
АП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
4-1-4-1
26
Радди
13
Ольссон
6
Тернер
4
Бассонг
16
Мартин
8
Фер
13
Пилкингтон
16
Хаусон
6
Теттей
23
Снодграсс
9
ван Вольфсвинкел
4-2-3-1
1
Чех
26
Терри
4
Луис
20
Иванович
3
Коул
7
Рамирес
8
Лэмпард
64
Мата
8
Оскар
20
Шюррле
19
Ба
23
Снодграсс
27
Редмонд
27
Редмонд
23
Снодграсс
9
ван Вольфсвинкел
88
Хупер
88
Хупер
9
ван Вольфсвинкел
64
Мата
10
Виллиан
10
Виллиан
64
Мата
3
Коул
10
Азар
10
Азар
3
Коул
19
Ба
9
Это'О
9
Это'О
19
Ба
Остались в запасе
Норвич Сити
Челси
31
Марк Банн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
32
Марк Шварцер
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Норвич Сити - Челси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Кэрроу Роуд
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 16:25 (прямая)
Новости команд
Все
Норвич Сити
Челси
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+