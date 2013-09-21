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Ньюкасл - Халл Сити
Ньюкасл - Халл Сити: обзор матча 21 сентября 2013
Ньюкасл
21.09.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
2 : 3
Завершен
Халл Сити
10'
Л. Реми
44'
Л. Реми
26'
Р. Брэди
48'
А. Эль-Мохамади
76'
С. Алуко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Халл Сити
90'
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
Желтая карточка
М. Сиссоко
90'
Замена
Ш. Тиоте
️️️️
М. Дебюши
86'
76'
Замена
Д. Бойд
️️️️
С. Алуко
76'
ГОЛ! 2:3!
С. Алуко
Пас отдал
Д. Бойд
74'
Замена
Д. Мейлер
️️️️
Р. Брэди
Замена
С. Марво
️️️️
П. Сиссе
73'
64'
Замена
Д. Бойд
️️️️
С. Куинн
Замена
Й. Гуффран
️️️️
Й. Кабай
62'
48'
ГОЛ! 2:2!
А. Эль-Мохамади
Пас отдал
Р. Брэди
ГОЛ! 2:1!
Л. Реми
44'
26'
ГОЛ! 1:1!
Р. Брэди
Пас отдал
С. Алуко
ГОЛ! 1:0!
Л. Реми
Пас отдал
П. Сиссе
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
33
Ник Прошвиц
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
4-3-1-2
23
Крул
18
Сантон
2
Колоччини
2
Янга-Мбива
26
Дебюши
29
Кабай
6
Анита
17
Сиссоко
8
Бен Арфа
14
Реми
61
Сиссе
4-1-4-1
1
МакГрегор
27
Эль-Мохамади
23
Росеньор
33
Дэйвис
17
Честер
8
Ливермор
23
Хаддлстоун
23
Куинн
14
Алуко
11
Брэди
12
Грэм
26
Дебюши
24
Тиоте
24
Тиоте
26
Дебюши
61
Сиссе
12
Марво
12
Марво
61
Сиссе
29
Кабай
94
Гуффран
94
Гуффран
29
Кабай
11
Брэди
7
Мейлер
7
Мейлер
11
Брэди
23
Куинн
21
Бойд
21
Бойд
23
Куинн
Остались в запасе
Ньюкасл
Халл Сити
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
22
Стефен Харпер
ВР
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
33
Ник Прошвиц
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
33
Ник Прошвиц
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Ньюкасл - Халл Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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