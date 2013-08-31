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Норвич Сити - Саутгемптон
Норвич Сити - Саутгемптон: обзор матча 31 августа 2013
Норвич Сити
31.08.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Саутгемптон
68'
Н. Редмонд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Саутгемптон
78'
Замена
Д. Родригес
️️️️
П. Освальдо
Замена
Д. Хаусон
️️️️
Й. Элмандер
76'
72'
Замена
С. Дэвис
️️️️
М. Шнейдерлен
ГОЛ! 1:0!
Н. Редмонд
Пас отдал
Л. Фер
68'
62'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
А. Лаллана
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
27
Натан Редмонд
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
16
Джей Родригес
ЦФ
4-1-3-2
26
Радди
22
Гарридо
6
Тернер
3
Уиттакер
4
Бассонг
8
Фер
27
Редмонд
4
Джонсон
23
Снодграсс
9
ван Вольфсвинкел
11
Элмандер
4-1-2-1-2
1
Боруц
13
Фокс
6
Ловрен
12
Чамберс
6
Фонте
14
Шнейдерлен
30
Уорд-Проус
2
Ваньяма
10
Лаллана
17
Ламберт
10
Освальдо
11
Элмандер
16
Хаусон
16
Хаусон
11
Элмандер
14
Шнейдерлен
10
Дэвис
10
Дэвис
14
Шнейдерлен
10
Лаллана
11
Рамирес
11
Рамирес
10
Лаллана
10
Освальдо
16
Родригес
16
Родригес
10
Освальдо
Остались в запасе
Норвич Сити
Саутгемптон
31
Марк Банн
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Норвич Сити - Саутгемптон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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