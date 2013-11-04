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Судьи
Главный судья:
Александр Егоров (Саранск)

Ахмат - Крылья Советов

04.11.2013, Понедельник, 16:00 мск Грозный, стадион Ахмат-Арена Трансляция: "Наш футбол" 15:45 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 15 тур Ахмат - Крылья Советов Молодежные команды: 2 - 3
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
30 тур
26 мая, воскресенье 13:30 Ахмат 4:1 Крылья Советов
1 тур
22 июля, воскресенье 17:30 Крылья Советов 1:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
44 тур
13 мая, воскресенье 15:30 Крылья Советов 1:1 Ахмат
31 тур
19 ноября, суббота 16:15 Ахмат 0:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
29 тур
30 октября, воскресенье 16:30 Крылья Советов 2:1 Ахмат
14 тур
18 июня, суббота 18:45 Ахмат 2:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига 2010
18 тур
21 августа, суббота 19:00 Крылья Советов 1:3 Ахмат
4 тур
4 апреля, воскресенье 14:00 Ахмат 2:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2009
26 тур
24 октября, суббота 14:00 Крылья Советов 2:0 Ахмат
12 тур
13 июня, суббота 20:00 Ахмат 3:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2008
30 тур
22 ноября, суббота 14:00 Крылья Советов 4:3 Ахмат
1 тур
14 марта, пятница 19:00 Ахмат 0:3 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2005
17 тур
23 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 0:1 Ахмат
2 тур
20 марта, воскресенье 00:00 Ахмат 2:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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