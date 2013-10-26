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Судьи
Главный судья:
Алексей Николаев (Москва)

Томь - Ахмат

26.10.2013, Суббота, 12:30 мск Томск, стадион Труд Трансляция: "Наш футбол" 12:10 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 14 тур Томь - Ахмат Молодежные команды: 3 - 2
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
39 тур
14 апреля, суббота 14:00 Томь 3:0 Ахмат
33 тур
3 марта, суббота 14:00 Ахмат 1:0 Томь
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
18 тур
30 июля, суббота 15:30 Томь 0:1 Ахмат
3 тур
4 апреля, понедельник 18:00 Ахмат 2:0 Томь
Россия. Премьер-Лига 2010
23 тур
2 октября, суббота 18:30 Ахмат 1:0 Томь
9 тур
6 мая, четверг 12:00 Томь 2:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2009
21 тур
13 сентября, воскресенье 20:40 Ахмат 4:0 Томь
7 тур
2 мая, суббота 11:30 Томь 2:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2008
22 тур
21 сентября, воскресенье 13:30 Томь 2:0 Ахмат
8 тур
3 мая, суббота 16:30 Ахмат 1:3 Томь
Россия. Премьер-лига 2005
30 тур
19 ноября, суббота 00:00 Томь 2:0 Ахмат
15 тур
9 июля, суббота 00:00 Ахмат 0:1 Томь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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