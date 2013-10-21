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Судьи
Главный судья:
Александр Егоров (Саранск)

Локомотив - Амкар-Пермь

21.10.2013, Понедельник, 19:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: "Наш футбол" 18:45 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 13 тур Локомотив - Амкар-Пермь Молодежные команды: 3 - 0
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
5 мая, воскресенье 16:00 Амкар-Пермь 2:4 Локомотив
13 тур
26 октября, пятница 18:30 Локомотив 1:2 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
17 тур
24 июля, воскресенье 18:45 Локомотив 4:0 Амкар-Пермь
2 тур
20 марта, воскресенье 14:15 Амкар-Пермь 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2010
25 тур
24 октября, воскресенье 12:00 Амкар-Пермь 1:2 Локомотив
11 тур
15 мая, суббота 14:00 Локомотив 2:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2009
28 тур
8 ноября, воскресенье 19:00 Локомотив 1:0 Амкар-Пермь
14 тур
19 июля, воскресенье 16:00 Амкар-Пермь 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2008
26 тур
26 октября, воскресенье 12:45 Амкар-Пермь 0:0 Локомотив
12 тур
6 июля, воскресенье 19:00 Локомотив 0:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2007
25 тур
29 сентября, суббота 16:30 Амкар-Пермь 1:0 Локомотив
11 тур
20 июня, среда 19:00 Локомотив 0:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2006
29 тур
18 ноября, суббота 00:00 Амкар-Пермь 1:3 Локомотив
14 тур
6 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2005
21 тур
28 августа, воскресенье 17:00 Амкар-Пермь 3:4 Локомотив
6 тур
23 апреля, суббота 18:00 Локомотив 1:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2004
28 тур
30 октября, суббота 00:00 Амкар-Пермь 0:1 Локомотив
2 тур
21 марта, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Амкар-Пермь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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