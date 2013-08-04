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Судьи
Главный судья:
Алексей Николаев (Москва)

Амкар-Пермь - Крылья Советов

04.08.2013, Воскресенье, 16:00 мск Пермь, стадион Звезда Трансляция: "Наш футбол" 15:45 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 4 тур Амкар-Пермь - Крылья Советов Молодежные команды: 0 - 2
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
19 тур
8 декабря, суббота 12:00 Амкар-Пермь 0:2 Крылья Советов
5 тур
20 августа, понедельник 18:00 Крылья Советов 0:2 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
39 тур
14 апреля, суббота 18:30 Крылья Советов 2:1 Амкар-Пермь
33 тур
6 марта, вторник 17:00 Амкар-Пермь 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
18 тур
1 августа, понедельник 19:00 Крылья Советов 1:1 Амкар-Пермь
3 тур
2 апреля, суббота 14:00 Амкар-Пермь 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига 2010
21 тур
18 сентября, суббота 15:00 Амкар-Пермь 2:1 Крылья Советов
7 тур
26 апреля, понедельник 19:00 Крылья Советов 1:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2009
16 тур
2 августа, воскресенье 12:45 Амкар-Пермь 2:0 Крылья Советов
2 тур
21 марта, суббота 13:00 Крылья Советов 1:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2008
22 тур
20 сентября, суббота 16:30 Амкар-Пермь 1:0 Крылья Советов
8 тур
2 мая, пятница 15:00 Крылья Советов 2:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2007
21 тур
18 августа, суббота 16:00 Амкар-Пермь 4:1 Крылья Советов
7 тур
29 апреля, воскресенье 16:00 Крылья Советов 1:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2006
25 тур
29 октября, воскресенье 00:00 Амкар-Пермь 1:0 Крылья Советов
10 тур
12 июля, среда 00:00 Крылья Советов 6:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2005
28 тур
30 октября, воскресенье 16:00 Крылья Советов 1:0 Амкар-Пермь
13 тур
26 июня, воскресенье 17:00 Амкар-Пермь 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2004
26 тур
16 октября, суббота 00:00 Амкар-Пермь 3:1 Крылья Советов
5 тур
7 апреля, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Амкар-Пермь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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